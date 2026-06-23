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Mundial 2026

O onze de Portugal para o jogo com o Uzbequistão

Record 16:45
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Consulte as escolhas dos dois selecionadores

Portugal defronta hoje, às 18 horas, o Uzbequistão, em busca da primeira vitória no Mundial'2026. Consulte as escolhas de Roberto Martínez e Fabio Cannavaro para o encontro da 2.ª jornada do Grupo K, que se vai realizar em Houston.

Roberto Martínez
Roberto Martínez AP

ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo

Suplentes: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Gonçalo Ramos, Francisco Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Francisco Conceição

ONZE DO UZBEQUISTÃO:  Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Otabek Shukurov, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov

Suplentes: Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Khojiakbar Alijonov, Farrukh Sayfiev, Umar Eshmurodov, Avazbek Ulmasaliyev, Jakhongir Urozov, Akmal Mozgovoy, Jamshid Iskanderov, Ruslanbek Jiyanov, Oston Urunov, Dostonbek Khamdamov, Sherzod Esanov, Azizbek Amonov, Igor Sergeev

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