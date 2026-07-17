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Mundial 2026

Intervalo da final do Mundial'2026 vai durar mais do que o normal num jogo de futebol

Record 18:46
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Shakira, Madonna, Justin Bieber e BTS preparam espetáculo musical na pausa do encontro em Nova Iorque

Espanha e Argentina já sabem quanto tempo irá durar o intervalo da final do Mundial'2026. De acordo com a informação avançada pela 'Marca', a FIFA informou as federações dos dois países que a duração da pausa não vai passar dos 17 minutos, ao contrário do que era expectável.

O MetLife Stadium durante o Mundial
O MetLife Stadium durante o Mundial ap

Recorde-se que o jogo derradeiro desta edição da prova terá um espetáculo musica ao intervalo, bem ao estilo do famoso 'halftime show' do Superbowl (final da NFL). Com a curadoria de Chris Martin (vocalista dos Coldplay), os artistas que irão participar na atuação serão Shakira, Madonna, Justin Bieber e BTS.

Assim, o intervalo da final, que se realiza domingo (20 horas) no MetLife Stadium, em Nova Iorque, terá somente mais dois minutos do que o habitual.

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