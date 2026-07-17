Mundial2026: Campeão recebe prémio recorde de 50 milhões de dólares

Cada federação recebeu 8,6 milhões de euros pela qualificação, 2,1 milhões para preparação e apoio logístico.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O vencedor da final do Mundial2026 de futebol entre Espanha e Argentina, que se disputa no domingo, nos Estados Unidos, vai receber um prémio recorde de 50 milhões de dólares (43,71 milhões de euros, ao câmbio atual).



Argentina dá a volta ao jogo e apura-se para a final do Mundial AP Photo/Jeff Roberson

O vencedor da partida agendada para o Estádio MetLife, em East Rutherford, receberá mais oito milhões de dólares (6,9 ME) do que a Argentina ganhou ao conquistar o título no Qatar, em 2022, e mais 20 milhões (17 ME) do que a Espanha arrecadou quando venceu o seu único Mundial, em 2010, na África do Sul.

O segundo classificado receberá 33 milhões de dólares (28,8 ME), o terceiro classificado 29 milhões de dólares (25,3 ME) e o quarto classificado 27 milhões de dólares (23,6 ME).

A eliminação da seleção portuguesa nos oitavos de final -- zona que abrange do nono ao 16.º lugares -- fixa o prémio em 15 milhões de dólares (cerca de 13 ME).

Portugal despediu-se do torneio em 6 de julho, caindo perante a finalista Espanha, que venceu os lusos por 1-0.

Cada seleção recebe igualmente as taxas de participação atribuídas pela FIFA. Em abril, o organismo anunciou um aumento de 15% nas verbas destinadas às 48 seleções participantes, elevando o total para 871 milhões de dólares (761,6 ME).

Cada federação recebeu 10 milhões de dólares (8,7 ME) pela qualificação, 2,5 milhões (2,1 ME) para preparação e apoio logístico -- num total de 16 milhões de dólares (13,9 ME).

Os clubes também são compensados: recebem 11 mil euros (9,6 mil euros) por dia por cada jogador cedido às seleções.

O torneio, que decorre desde 11 de junho até domingo, soma 104 jogos e assinala uma organização inédita a três: Estados Unidos, México e Canadá.

Espanha, campeã em 2010, e Argentina, triunfante em 1978, 1986 e 2022 e detentora do troféu, decidem a 23.ª edição do Campeonato do Mundo no domingo, às 15:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford, nos Estados Unidos, numa inédita final entre os vencedores do Europeu de 2024 e das derradeiras duas Copas América, em 2021 e 2024.