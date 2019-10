William Carvalho sofre lesão muscular na perna direita

O médio William Carvalho falhou o jogo do Bétis com o Eibar devido a uma lesão muscular na perna direita, informou este sábado o clube de Sevilha, um dia após o futebolista ter sido convocado para a seleção portuguesa."William Carvalho teve de deixar a equipa na sexta-feira devido a uma lesão muscular na perna direita. O tempo de paragem dependerá da evolução da lesão", indica o sítio oficial na Internet do Bétis , que na sexta-feira empatou 1-1 com o Eibar, para a liga espanhola.O médio, de 27 anos, foi um dos 25 jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos para a dupla jornada do Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, frente ao Luxemburgo e à Ucrânia.