Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Voronchikhina conquista primeiro ouro para a Rússia desde 2014 nos Jogos Paralímpicos

Lusa 11:12
As mais lidas

Francesa Aurélie Richard foi a segunda classificada na prova de super-G e a sueca Ebba Aarsjoe a terceira.

A esquiadora russa Varvara Voronchikhina sagrou-se esta segunda-feira campeã de super-G nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, tornando-se a primeira atleta a conquistar um título em representação da Rússia nesta competição desde 2014.

Voronchikhina conquista ouro para a Rússia nos Jogos Paralímpicos
Voronchikhina conquista ouro para a Rússia nos Jogos Paralímpicos Foto AP/Emilio Morenatti

Voronchikhina, de 23 anos, que no sábado tinha arrecadado a medalha de bronze em downhill, foi hoje a mais forte na outra variante de esqui alpino, em Cortina d'Ampezzo, em Itália, impondo-se à francesa Aurélie Richard e à sueca Ebba Aarsjoe, segunda a terceira classificadas na prova de super-G.

Será a primeira vez que a bandeira russa será hasteada e o hino do país tocado nos Jogos Paralímpicos desde 2014, quando a competição se realizou na cidade russa de Sochi, em consequência da suspensão motivada pelo escândalo de doping com apoio estatal, e a estreia em uma grande competição internacional desde a invasão militar da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Comité Paralímpico Internacional atribuiu vagas para a participação em Milão-Cortina2026 de seis atletas da Rússia e quatro da Bielorrússia, que já não necessitarão de disputar o evento - entre 06 e 15 de Marco - com símbolos neutros, um precedente que outros organismos desportivos poderão seguir.

A Ucrânia não escondeu a indignação logo após o anúncio do organismo olímpico, em 17 de fevereiro, e anunciou desde logo a intenção de boicotar a cerimónia de abertura, realizada na sexta-feira e na qual as comitivas da Rússia e da Bielorrússia foram vaiadas, tendo sido acompanhada no protesto por República Checa, Estónia, Finlândia, Letónia, Polónia e Lituânia.

Siga-nos no 

Artigos Relacionados
Tópicos Campeã olímpica Russo Esqui alpino Esqui Rússia Jogos Paralímpicos Varvara Voronchikhina Bielorrússia Milão Ucrânia Comitê Paralímpico Internacional
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Voronchikhina conquista primeiro ouro para a Rússia desde 2014 nos Jogos Paralímpicos