Desporto

Boicote marca cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos Milão-Cortina

Lusa 16:33
A seis atletas da Rússia e quatro da Bielorrússia foram atribuídas vagas pelo Comité Paralímpico Internacional (IPC) para participar nos Jogos.

Vários países, incluindo França, Alemanha e Canadá anunciaram esta quinta-feira que não participarão na cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos Milão-Cortina, em protesto contra a presença de atletas russos e bielorrussos autorizados a competir com os respetivos símbolos nacionais.

Jogos Paralímpicos de Inverno AP

Seis atletas da Rússia e quatro da Bielorrússia aos quais foram atribuídas vagas pelo Comité Paralímpico Internacional (IPC) para participar nos Jogos, entre sexta-feira e 15 de março, já não necessitarão de disputar a competição com símbolos neutros, um precedente que outros organismos desportivos poderão seguir.

A sanção, que estava em vigor desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, foi agora revogada, tendo o presidente do IPC, Andrew Parsons explicado que o seu levantamento "foi aprovado por maioria, refletindo o princípio democrático do órgão".

Parsons acrescentou que "a decisão não agrada a todos os países, mas a liberdade de expressão e a democracia garantem que cada comité possa manifestar a sua opinião e escolher se participa ou não na cerimónia".

A Ucrânia não escondeu a indignação logo após o anúncio do IPC de autorizar a participação dos atletas russos e bielorrussos com os hinos e as bandeiras nacionais, em 17 de fevereiro, e rapidamente foi secundada no boicote por República Checa, Finlândia, Polónia, Estónia e Letónia.

A 14.ª edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, em Milão-Cortina, que começa sexta-feira, marca a estreia de Portugal na competição, que junta mais de 650 atletas, de 50 países, entre os quais Rússia e Bielorrússia.

Aos 28 anos, o snowboarder Diogo Carmona, que participou em várias séries televisivas e perdeu parte da perna esquerda num acidente com um comboio, é o protagonista da estreia lusa na competição, que decorrerá nos mesmos palcos dos Jogos Olímpicos de Inverno, disputados recentemente.

Tópicos Sanção Russo Atleta Cerimónia Milão Jogos Paralímpicos Rússia Bielorrússia Ucrânia Andrew Parsons Comitê Paralímpico Internacional
Boicote marca cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos Milão-Cortina