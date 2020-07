O treinador André Villas-Boas, anterior técnico do FC Porto e atual do Marselha, felicitou hoje o clube portuense pela conquista do título de campeão português de futebol, "oferecendo-o" aos adeptos do clube vitimados pela covid-19.

"Em memória dos portistas que perderam a vida nesta terrível pandemia este campeonato é vosso. Que o vosso ardor azul e branco perdure para sempre", escreveu o treinador dos franceses do Marselha, portista assumido.

Na mensagem de felicitação, nas suas contas nas redes sociais, o técnico, de 42 anos, congratula o clube, o presidente Pinto da Costa, o treinador Sérgio Conceição e os jogadores, considerando-os "brilhantes, inexcedíveis, que, com brio, venceram e ultrapassaram muitas dificuldades", alargando depois estes votos ao restante 'staff' e à 'família' portista.

O FC Porto conquistou na quarta-feira o seu 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Sporting, em jogo da 32.ª jornada, somando 79 pontos, mais oito do que o Benfica, quando faltam disputar duas jornadas.