Villas-Boas explica distância de Rui Costa no Dragão: "Na Luz, foi-me destinada a 6.ª ou 7.ª fila..."

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

André Villas-Boas marcou esta quinta-feira presença na homenagem a Mateus Mide, campeão do mundo de sub-17 por Portugal, em Vila Nova de Gaia, e abordou vários temas relacionados com a atualidade do FC Porto, entre os quais o clássico de ontem frente ao Benfica e o sorteio da Taça de Portugal.

"O contacto está direto com a Câmara Municipal. Em breve daremos início à movimentação de terras, estamos à espera do licenciamento final. E a partir daí, é dar início à construção da obra. O FC Porto tem de encontrar o veículo de financiamento mais sustentável para o crescimento do clube, esse é o desafio que se segue. Agradecer, porque neste período do Centro do Olival, denominado recentemente Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, o FC Porto conquistou duas Ligas Europa, uma Liga dos Campeões, mais uma Intercontinental, e foi graças a esse espaço. É uma pedra fundamental para o crescimento dos profissionais e dos jovens do FC Porto, e para nós este próximo passo do Centro de Alto Rendimento é fundamental para novas conquistas. Agradecer ao senhor presidente Luís Filipe Menezes o trabalho nesta parceria", começou por dizer, referindo-se à luz verde para a construção do Centro de Alto Rendimento.

Sobre o evento que aconteceu hoje e a homenagem a Mateus Mide, o que dizer dele? "É um bom trabalho desenvolvido pelo clube. Os clubes portugueses têm muita necessidade de viver da formação e tem sido assim para nós nos últimos anos. Temos uma geração que se segue de grandes jogadores nas quais se incluem estes campeões europeus e agora do mundo, como o Mateus, que agora é honrado aqui e espero que seja a continuação do bom trabalho formativo. Neste momento desenvolve-se com a mochila às costas e temos de andar de casa em casa a desenvolver os nossos talentos, porque nos falta essa infraestrutura para crescer. E aí também temos de agradecer ao Município de Gaia, que tem sido fundamental para nós".

Mateus Mide poderá renovar? "O FC Porto de suportar estes atletas e dar-lhes conforto para continuarem a crescer, e muitas vezes esse conforto vem das renovações contratuais. Temos 5 campeões do mundo nos nossos sub-17, alguns já se estrearam pela equipa B e estão a saltar etapas. O desejo é que cheguem à equipa principal e continuem a ser uma mais-valia".

Mourinho considerou que a melhor equipa não ganhou o clássico... "É a interpretação do treinador do Benfica, não temos nada a dizer. Foi um jogo extremamente difícil, bem disputado e jogado, num ambiente mágico no Dragão. Uma arbitragem excelente, que tem de ser valorizada, sem erros. E tanto quanto sei, neste momento foi o jogo mais visto em canal aberto deste ano e isso também marca a diferença para o respeito que estas equipas têm uma pela outra".

Não esteve ao lado de Rui Costa... "Fui eleito presidente e o meu primeiro jogo foi um Benfica-FC Porto e foi-me destinado um lugar diferente daquele que pensava. A partir daí, retribuí da mesma maneira. Não se trata de nenhuma antipatia para com Rui Costa, mas pós minha eleição foi-me destinada a 6.ª ou 7.ª fila no Estádio da Luz, e o FC Porto retribuiu com a 3.ª fila. Há alguma clivagem entre os três grandes, mas isso não nos impede de sentar à mesa para discutir alguns temas. Ainda não há respeito total para que nos sentemos ao lado um do outro".

E agora vêm aí mais dois clássicos... "Numa altura decisiva para o calendário de ambos. O sorteio ditou um FC Porto-Sporting e que seja a continuação do espetáculo magnífico que temos da Taça. Teremos também uma surpresa na final desde já, com o jogo que será disputado entre o Fafe e o Torreense. Que seja bem disputado e que traga mais valor ao Jamor. Da parte do FC Porto é fazer o seu trabalho frente ao Sporting, partindo do pressuposto que ultrapassará o AVS...".

E nessa semana há também um Benfica-FC Porto... "Não só isso, mas também um sobrecarregar de jogos europeus. Uma altura difícil para todos, mas dois grandes jogos em perspetiva".

Vai reforçar o plantel? "Em princípio não. Estamos atentos a possibilidades que possam surgir de última hora, e se os nossos jogadores forem assediados não esperamos surpresas. Nehuén foi substituído pelo Thiago Silva. Não sabemos se iremos mais ao mercado ou não. Temos a confiança neste plantel".

Benfica ontem apresentou queixa na Federação, dizendo que os seus adeptos foram vítimas de "comportamento vergonhoso"... "A única coisa que posso constatar são os rasgos que tenho no meu banco de suplentes do Sport Lisboa e Benfica, portanto do lado ocupado pelo Benfica. E tenho a constatar uma série de danos sem fim. Nas bancadas, e no anterior jogo a bancada já tinha sido toda graffitada pela claque do Benfica. E agora temos um sem número de grafittis. Não queremos maltratar os adeptos do Benfica. Há uma parte que é responsável das forças de segurança e aí o FC Porto não manda ordens, é a polícia que coordena essas inspeções".

Perspetivas para a 2.ª volta... "É tudo muito prematuro. Estamos numa boa posição e temos um jogo muito difícil agora. Queremos continuar a nossa progressão neste campeonato, reconhecendo que ainda há muito jogo para jogar e sentiremos sempre todos os adversários à perna. Seja o Sporting ou o Benfica, apesar da distância ser de 7 e 10 pontos. Para nós, é como se estivessem em igualdade pontual".