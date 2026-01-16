Richard Ríos não vai ser operado: tudo sobre a lesão do médio do Benfica

O semblante preocupado com que deixou o relvado do Dragão já permitia antever uma lesão grave, mas Richard Ríos não vai ser operado depois de ter sofrido uma luxação anterior traumática no ombro direito. Pelo menos por agora - não está descartada a hipótese de o internacional colombiano ir ao bloco no final da temporada. O departamento médico dedica-se agora a um tratamento conservador, com a certeza de que o médio falha pelo menos o jogo com o Rio Ave, no sábado.

José Mourinho foi forçado a tirar Ríos aos 41 minutos do FC Porto-Benfica (1-0), na sequência de uma disputa de bola com Gabri Veiga. O benfiquista teve mesmo de sair de maca, agarrado ao ombro e em claro sofrimento, gritando de dor. Ainda assim, segundo as nossas informações, o médio foi estabilizando com o decorrer da noite e deixou a cidade Invicta já com dor moderada. A decisão de que não fará cirurgia foi, depois, tomada após uma conversa entre médicos e jogador.

Não deixa de ser mais uma preocupação para o Special One, que no dia do jogo já tinha alertado para a "lesão importante" de Ríos e que em menos de um mês perdeu Enzo Barrenechea e também João Veloso por lesões nos ombros. O colombiano e o argentino escaparam a uma cirurgia, ao contrário do jovem formado no clube da Luz que foi submetido a uma operação para debelar o problema.