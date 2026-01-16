Sábado – Pense por si

Casa Pia acusado de violar sanções da UE em negócio com clube russo e aliado de Putin

Record 08:30
'Público' avança que MP acusou os gansos de terem tentado ocultar a origem de mais de um milhão de euros

O Ministério Público acusou o Casa Pia de ter violado as sanções da União Europeia em negócio com um clube russo.

O símbolo do Casa Pia
De acordo com a informação avançada esta sexta-feira pelo 'Público', o MP acusou os gansos de estarem envolvidos num esquema elaborado para ocultar a origem de mais de um milhão de euros recebidos do FC Akhmat, clube russo que pertence ao tchetcheno Ramzan Kadirov, aliado de Vladimir Putin.

Segundo a mesma fonte, o Casa Pia terá utilizado uma empresa dos Emirados para enganar o Montepio.

Em causa estão crimes de branqueamento, falsificação e ainda de violação de medidas restritivas.

