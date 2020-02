Vice-presidente e vogal da direção do Sporting apresentam queixa na PSP por agressão

A PSP irá agora analisar os ficheiros de vídeovigilância, de forma a identificar os alegados agressores.

Miguel Afonso e Filipe Osorio de Castro apresentaram queixa na PSP de Telheiras devido as agressões que ambos dizem ter sido alvo no domingo em Alvalade.Recorde-se que cerca de um milhar de adeptos, afetos às claques Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI, reuniram-se junto à entrada do Multidesportivo de Alvalade, para demonstrar o seu descontentamento com o rumo que tem sido seguido pela direção de Frederico Varandas.Foi na sequência deste ajuntamento de adeptos, que decorreu entre o final do jogo de futsal, entre o Sporting e o Benfica, no Pavilhão João Rocha, e o encontro de futebol entre Sporting e Portimonense, que ocorreram as agressões, a pontapé, ao vogal do Conselho Diretivo, Miguel Afonso, e as cuspidelas na direção da filha, de 16 anos.O incidente envolveu ainda o vice-presidente, Filipe Osório de Castro, que também foi agredido e insultado. O grupo de agressores fez uma espera junto aos elevadores do edifício Multidesportivo.