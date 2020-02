Frederico Varandas reagiu às agressões de que dois elementos da direção foram alvos este domingo."O Conselho Diretivo está aqui presente para dizer o seguinte: a seguir ao ataque de Alcochete, à invasão de uma garagem, ao Pavilhão, ao arremesso de pedras, que atingiram e danificaram um carro de um elemento do CD, e hoje dois elementos do CD e uma filha sofreram uma emboscada de cerca de seis elementos cobardes, onde pontapearam um Vogal do Conselho Diretivo, pontapearam um segurança e cuspiram na cara de uma miúda de 16 anos de idade. Isto é o que se tem vindo a passar há mais de dez anos", afirmou Varandas em declarações aos jornalistas."Um episódio como este, há mais de dez anos, levou a que um presidente se demitisse. Curiosamente, quem está à frente desta claque mantém-se. Os presidentes vão mudando, os treinadores vão mudando, mas esta direção desta claque mantém-se. Claque esta que, curiosamente, na 1.ª volta, saímos de Portimão em 1.º lugar e eu fui ofendido com insultos e cânticos à 3.ª jornada. Mas à 3.ª jornada o Sporting era líder do campeonato nacional. O quê que mudou? Os privilégios que estes senhores não têm, que com esta direção nunca mais voltam a ter. E se julgam que é por cobardemente amedrontar que esta direção recua, porque é fácil recuar, quando se está aqui por amor, com famílias em casa a perguntar o que estamos aqui a fazer, vale a pena? Vale porque nós amamos este clube, clube que eles dizem que é deles mas não é. É dos sócios do Sporting Clube de Portugal, mas também vai chegar o momento em que não pode ser só esta direção a bater-se a esta guerra."O presidente do Sporting ressalvou que o episódio e esta reação nada teve a ver com "nenhum resultado desportivo", mas sim com a "soberania do Sporting" : "porque estes senhores julgam que mandam no Sporting, mas não mandam, nem nunca mais vão mandar".