Benfica pede processos disciplinares para Pepe e Marega

O Benfica vai avançar junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com o pedido de despenalização dos cartões amarelos mostrados a Weigl e Vlachodimos no clássico de sábado com o FC Porto, revelou fonte das águias.Os encarnados vão ainda avançar com pedidos de abertura de processos de participação disciplinar junto da Comissão de Instrutores da Liga e CD da FPF sobre Pepe e Marega.