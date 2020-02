Vários adeptos do Sporting, da claque Juve Leo e de movimentos sportinguistas, estão este sábado a realizar uma manifestação junto ao Estádio de Alvalade, em Lisboa.O mote para este protesto prende-se com o facto de os adeptos estarem descontentes com a direção do clube dos leões.Esta manifestação acontece horas antes do jogo do Sporting frente ao Portimonense.Os adeptos exigem a demissão do presidente do Sporting, Frederico Varandas, podendo mesmo ler-se em várias faixas "Varandas pede demissão" e "#Varandas out".A manifestação já obrigou ao corte da estrada anexa ao estádio.