Sporting vence Portimonense e está de volta ao 3.º lugar do campeonato

O Sporting venceu este domingo o Portimonense por 2-1 em jogo da 20.ª jornada do campeonato. Com a vitória, os "leões" aproveitaram o deslize do Sporting de Braga em casa com o Gil Vicente e do descalabro do Famalicão frente ao Vitória de Guimarães para subir até ao 3.º lugar da tabela.Os momentos que antecederam a partida ficaram, no entanto, marcados por uma manifestação à porta do Estádio Alvalade XXI, com centenas de adeptos a exigirem a demissão do atual presidente do Sporting, Frederico Varandas.Já dentro de campo, as coisas também não começaram da melhor maneira. Aos 26 minutos, a passe do japonês Koki Anzai, o colombiano Jackson Martinez rematou para o fundo das redes de Luís Maximiano e deixou os "leões" apreensivos.Cinco minutos depois, a resposta chegaria à "lei da bomba". Mathieu, de livre direto, marcou aquele que deve ser o golo da jornada e restabeleceu esperança no coração do Sporting.O golo da vitória dos "leões" chegaria já na segunda parte, aos 72 minutos, depois de um auto-golo do brasileiro Jadson num lance de insistência de Jovane Cabral, que procurava na área o recém-chegado Sporar.O Sporting está agora de volta ao pódio e mais perto do líder Benfica, que perdeu no terreno do FC Porto este sábado. Já o Portimonense continua em zona de despromoção, com apenas 14 pontos, e leva já uma série de oito jogos consecutivos sem vencer para o campeonato.