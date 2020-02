Vice-presidente e vogal da direção do Sporting agredidos após dérbi de futsal

Vários adeptos do Sporting, da claque Juve Leo e de movimentos sportinguistas, estão este sábado a realizar uma manifestação junto ao Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Os adeptos exigem a demissão do presidente do Sporting, Frederico Varandas, podendo mesmo ler-se em várias faixas "Varandas pede demissão" e "#Varandas out".

Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting, foi agredido este domingo ao pontapé por pessoas identificadas com adereços da Juventude Leonina. A filha adolescente, que o acompanhava, foi cuspida e insultada também. Filipe Osório de Castro, vice-presidente do Sporting, também foi agredido.Estes incidentes ocorreram logo a seguir ao dérbi de futsal, tendo sido feita uma espera junto aos elevadores. O Sporting vai fazer queixa-crime.