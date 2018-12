O presidente do Sporting, Frederico Varandas, está à 100 dias à frente da liderança do Sporting. Em entrevista à Sporting TV, explicou a aposta em Marcel Keizer.

Keizer foi uma aposta de risco para 99% das pessoas mas, para mim, não foi risco nenhum. Sou uma pessoa atenta ao futebol e, por isso, reparei em Marcel Keizer. Graças às conversas que tive, como as equipas dele jogavam, como ele lidera o grupo, a forma de ser, é uma pessoa muito inteligente. Como conhecemos pessoas em comum, tive a oportunidade de o conhecer melhor. Tinha todos os ingredientes para ser uma boa aposta. O Keizer entrou numa estrutura completamente preparada para o receber", disse.



Varandas explica que "era a pessoa mais feliz do mundo se tivesse ficado com Peseiro até ao final da época" porque seria "um sinal que estava tudo bem". Mas o líder leonino diz que "o Sporting é um clube com muita exigência": "Para mim, o Sporting tem de dominar 32 jogos por ano. Pode até não ganhar, mas tem de se assumir favorito, ser uma equipa mandante, que acredite, que leve atrás estes milhões de adeptos. E acredito que o Sporting possa ter um futebol atrativo".



Em suma, estes 100 dias foram "intensos". "O primeiro objetivo foi atingido, que era ter um Sporting saudável. Os sportinguistas sentem um Sporting saudável, um Sporting que voltou a ser notícia pelos bons motivos. A minha equipa está feliz por ter atingido o primeiro objectivo No futebol não há tempo. O discurso é muito bonito mas as pessoas cobram muito. Herdamos uma situação financeira complicada, mas passados 100 dias, o balanço é positivo", concluiu.