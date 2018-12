00:06

Bruno de Carvalho continua suspenso de sócio do Sporting, indica o Correio da Manhã. A decisão contra a revogação da suspensão foi tomada este sábado pelos sócios do clube, que votaram durante a Assembleia Geral do SCP.



Durante a AG, foram decididos e votados os castigos disiplinares aplicados pela extinta Comissão de Fiscalização a oito sócios, onde se incluía o anterior presidente, Bruno de Carvalho, suspenso por um ano.



Bruno de Carvalho não esteve presente na AG mas a sua irmã, Alexandra, leu uma declaração em que o antigo presidente relatou que "nem tudo foi perfeito" no Sporting.