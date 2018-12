"Special One" nunca quis alugar casa em Manchester porque a família se manteve a viver em Londres, durante a experiência à frente dos "red devils".

Terminou esta terça-feira a passagem de José Mourinho pelo comando técnico do Manchester United e acabou, consequentemente, a sua estadia no Lowry Hotel, onde o "Special One" viveu durante dois anos e meio. A família do treinador continuou a viver em Londres e "Mou" decidiu que não valia a pena alugar casa.



Segundo contas apresentadas pelo Mirror, o Manchester United pagou quase 600 mil euros pelos 895 dias de estadia de Mourinho no Lowry Hotel. A tarifa online das luxuosas suites Riverside do hotel custam quase 670 euros por noite, adianta o mesmo jornal, e incluem casa de banho, bar, cozinha, duas Smart TV, Internet de alta velocidade e ar-condicionado.



O Mirror avança ainda que Mourinho recebeu uma indemnização de mais de 26 milhões de euros devido ao despedimento, numa altura em que o Manchester United se encontra no sexto lugar da Premier League.



Mourinho, de 55 anos, chegou aos "red devils" em 2016/17, época em que alcançou os únicos títulos no clube, a Taça da Liga inglesa, a Supertaça e a Liga Europa.