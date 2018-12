Sporting vence Nacional por 5-2

O Sporting tornou uma reviravolta em goleada. Após estarem a perder por 2-0, os leões marcaram cinco golos e venceram o Nacional.

O holandês Bas Dost, aos 35 e 87 minutos, ambos de penálti, Bruno Fernandes, aos 70 e 90+1, e o francês Mathieu, aos 75, de livre direto, marcaram para os 'leões', depois dos golos de João Camacho, aos seis, e do sérvio Palocevic, aos 25.



Com este triunfo, o sexto em seis jogos na 'era' Marcel Keiser e o sexto consecutivo no campeonato, o Sporting passou a somar 31 pontos, enquanto o Nacional, que não perdia há quatro encontros, manteve-se com 13, no 13.º lugar.