Em causa um compromisso que remonta ao mandato da Comissão de Gestão.

Se havia dúvidas quanto à influência de Bruno Fernandes no Sporting, a época 2018/19 encarregou-se de as dissipar por completo. A qualidade das exibições e a capacidade de liderança, dentro e fora de campo, fizeram do camisola 8 o capitão de equipa, após a saída de Nani, e a estrutura de futebol procura, agora, premiá-lo pelo novo estatuto.



Como Record noticiou em momento oportuno, a SAD está apostada em melhorar o salário do médio, que não aceitou ser aumentado depois do regresso ao clube, na sequência do ataque à Academia.



