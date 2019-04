Edgar Costa e Joel Tagueu falham jogo na Luz e o técnico insular, Petit, assumiu que tinha sido opção sua.

Edgar Costa e Joel Tagueu forçaram amarelos e vão falhar o jogo de segunda-feira frente ao Benfica (20h15). Confrontado com essas ausências, Bruno Lage lembrou o jogo dos insulares com o FC Porto.



"Estes jogadores jogaram contra o FC Porto? O Petit teve o cuidado de dizer que frente ao FC Porto também fez essa gestão. Esses jogadores não estavam envolvidos nesse jogo. São tudo questões paralelas, o Petit faz a melhor gestão, a gestão que entende. Vai entrar em campo determinado a conquistar pontos para ajudar na sua manutenção", afirmou este domingo em conferência de imprensa.



Recorde-se que Petit admitiu que dois dos principais futebolistas do Marítimo completaram propositadamente uma série de amarelos para falharem o próximo encontro e ficarem disponíveis para os derradeiros quatro jogos.



"Cada semana tem a sua estratégia para cada jogo. Vamos apanhar uma equipa difícil, o Benfica, e já no jogo com o FC Porto, no Dragão, poupámos alguns jogadores que estavam com quatro amarelos e em risco de não defrontarem o Nacional. Por isso, optámos por esses jogadores (Edgar Costa e Joel) levarem o quinto amarelo e estarem disponíveis para os quatro jogos finais", explicou.



Processos do Conselho de Disciplina



O Conselho de Disciplina (CD) da FPF abriu na terça-feira um processo disciplinar a Petit e a Edgar Costa e Joel Tagueu, na sequência dos amarelos forçados.



O CD não contou, para a abertura do processo disciplinar, com o relatório dos árbitros e dos delegados da Liga, baseando-se em notícias na comunicação social, uma vez que o técnico do Marítimo assumiu, na conferência de imprensa, a gestão dos cartões para a partida no Estádio da Luz.