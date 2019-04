Os "azuis e brancos" ganharam pela margem mínima e ficaram com a liderança provisória. "Encarnados" obrigados a vencer Marítimo, segunda-feira.

O FC Porto venceu, este sábado, o Santa Clara pela margem mínima. O autor do golo dos "azuis e brancos" foi Marega, aos 18 minutos.



Com esta vitória, a equipa de Sérgio Conceição sobe à liderança provisória da I Liga, ficando com três pontos de vantagem sobre o Benfica. Os "encarnados", que jogam na segunda-feira, estão obrigados a vencer o Marítimo para regressar à liderança partilhada.



Na sexta-feira, o Sporting venceu fora o Nacional por 1-0.