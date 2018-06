O encontro aconteceu esta quarta-feira, dia 20 de Junho, no restaurante Solar dos Presuntos. Jorge Jesus, Leonardo Jardim e Frederico Varandas juntaram-se num almoço no estabelecimento lisboeta, conforme partilhado pelo ex-director do departamento médico de futebol do Sporting no Instagram.

No post, é possível ver um cachecol da selecção portuguesa e há uma alusão ao jogo da equipa das quinas contra Marrocos no Mundial 2018: "A ’tática’ está dada…", escreveu o médico.





O encontro torna-se relevante tendo em conta o historial que liga estes três profissionais: 2 ex-treinadores do Sporting (Jorge Jesus e Leonardo Jardim) e o antigo director do departamento médico sportinguista, que se despediu no mês passado para preparar uma alegada candidatura à presidência do Sporting.

Os três profissionais trabalharam juntos sob a direcção de Bruno de Carvalho e todos saíram em litígio com o presidente dos leões. Frederico Varandas cruzou-se com Leonardo Jardim, actual treinador do Mónaco, na época de 2013-2014. Também trabalhou com Jorge Jesus até à sua saída do clube pouco depois do ataque ao Alcochete.



Não sabe se algum assunto sobre o Sporting foi debatido entre os três.