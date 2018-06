A Rússia bateu hoje o Egipto por 3 a 1 no jogo do grupo A, que ocorreu no estádio de São Petersburgo.O lugar da Rússia, país anfitrião do Mundial de 2018, nos oitavos-de-final estará garantido caso o Uruguai evite a derrota contra a Arábia Saudita, no próximo jogo do grupo A.Ahmed Fathi, do Egipto, marcou o primeiro golo... na própria baliza, dois minutos depois do intervalo. De seguida, Denis Cheryshev e Artem Dzyuba marcaram pela Rússia, em três minutos.Mohamed Salah, a estrela do Egipto, jogou hoje pela segunda vez desde que lesionou o ombro na final da Champions League.