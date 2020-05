Siga a Sábado nas redes sociais

"Estou de volta", avisou Mike Tyson. "O campeão está de volta", escreveu Evander Holyfield no Instagram. Os dois pugilistas regressaram aos treinos nas últimas semanas e já se especula se não poderá haver novo combate, depois das míticas lutas de 1996 e 1997, sendo que a última terminou com Tyson a morder (duas vezes) as orelhas de Holyfield, arrancando-lhe mesmo um bocado. Na ideia dos fãs, depois desse inusitado e insólito episódio, o que se passará a seguir? Será Holyfield a ripostar e a ferrar o dente em Tyson? Ou será que Tyson vai continuar a morder o adversário, agora na bochecha? Ou, ainda mais hollyoodesco: arrancar-lhe um bocado do nariz, como faria Hannibal Lecter? Para já, são só suposições, mas é verdade que eles estão de volta."Tenho estado a treinar nas últimas semanas", avisou Mike Tyson, de 53 anos, num vídeo no Instagram, publicado a 24 de abril. "Tem sido duro, mas o meu corpo está a reagir bem, mesmo estando dorido. Quero melhorar a minha forma para regressar ao ringue. Acho que vou marcar alguns combates de exibição e melhorar a forma física. Quero ter a capacidade para estar lá dentro durante três ou quatro rounds para ajudar instituições de caridade. Quero fazer dinheiro para ajudar os sem-abrigo e antigos viciados como eu", revelou o pugilista,Tyson, que não combate desde 2006, depois de ter sido derrotado por Danny Williams e Kevin McBride, colocou novo vídeo no Instagram, agora a 11 de maio, em que surge a treinar afincadamente, desferindo golpes nas protecções do treinador, terminado a virar-se para a câmara e a exclamar: "Estou de volta".A 7 de maio, foi a vez de Evander Holyfield, de 57 anos, anunciar que vai voltar aos combates, por causas de beneficência. O norte-americano, cinco vezes campeão do mundo de pesos pesados, escreveu no Instagram: "O campeão está de volta. Quero anunciar que vou regressar aos ringues. Estou a treinar para promover uma campanha de solidariedade que me é querida. A nossa campanha, Unite4OurFight (unidos pela nossa luta) pretende preencher o vazio que a pandemia criou no acesso aos jovens a ferramentas de que necessitam para um desenvolvimento emocional e pedagógico".Quem também poderá regressar, embora não se mostre muito entusiasmado com a ideia, é Floyd Mayweather. O pugilista, de 43 anos, que terminou a carreira com o impressionante recorde de 51 vitórias e zero derrotas (27 foram por knock-out), avisou que está focado na carreira de treinador, mas se surgir uma oferta tentadora (leia-se: de muitos milhões de euros) poderá mudar de ideias."Não vou lutar com [Adrien] Broner, isso são apenas rumores. Já estou velho, muitos lutadores não sabem quando colocar um ponto final. Mesmo que volte será apenas por entretenimento, negócio, nada de boxe. Estou retirado e amo a vida que levo. Quero treinar os outros e divertir-me. Mas se vir uma oportunidade de me divertir um pouco e fazer 600 milhões de euros, porque não? Teria que valer a pena, de ser contra alguém que tenha um país atrás e não esgote apenas pequenas salas. Não quero desgastar-me contra lutadores jovens", explicou à Fight Hype – de recordar que o seu combate com Conor McGregor, em agosto de 2017, rendeu-lhe 275 milhões.Essa é a questão: quantos milhões movimentaria hoje um combate entre Mike Tyson e Evander Holyfield? A famosa luta que terminou com as dentadas, em 1997, gerou receitas de 180 mil milhões de dólares (hoje estima-se que seriam 287 milhões). E um terceiro combate entre os dois, será possível? Questionado sobre isso no TMZ Sports, Evander Holyfield não disse que não, mas revelou que preferia enfrentar Riddick Bowe, bicampeão mundial que já foi seu adversário. "Somos grandes amigos", disse. Holyfield e Mike Tyson não são grandes amigos (talvez pequenos amigos), mas o incidente da orelha mordida já foi ultrapassado por ambos, pelo que um terceiro combate não é despiciendo, depois dos dois que aconteceram na década de 90.Recuando 30 anos, Mike Tyson venceu os dois combates que realizou em 1990 e 1991 e decidiu desafiar Holyfield, o novo campeão do mundo de pesos pesados. Entretanto, em junho de 1991, Tyson fez parte do júri do concurso Miss América e foi acusado de violação por parte de uma das participantes, Desiree Washington, de 18 anos, natural de Rhode Island e concorrente a Miss Black América (ele sempre admitiu que houve sexo entre os dois, mas que foi consensual).O pugilista foi condenado a uma pena de prisão de seis anos, mas acabaria por sair ao fim de apenas três, por bom comportamento. Enquanto esperava o desfecho do julgamento, Tyson continuou a treinar, na expectativa do combate com Holyfield, mas lesionou-se e a luta teve de ser adiada. Depois de sair da prisão, em março de 1995, Mike Tyson começou logo a treinar para regressar aos ringues, o que veio a acontecer a 19 de agosto desse ano, quando enfrentou Peter McNeeley, O Furacão Irlandês, que derrotou ao fim de apenas 89 segundos.No início de 1996, Mike Tyson voltou a desafiar Evander Holyfield, que acabaria por aceitar o repto. O primeiro combate entre os dois realizou-se a 9 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Paradise, Nevada. Tyson defendeu o título de campeão de pesos pesados da Associação Mundial de Boxe (WBA), que tinha ganho em Setembro ao vencer Bruce Seldon (este tinha sido campeão em 1995).O combate teve várias picardias, como Mike Tyson ter dado um soco em Evander Holyfield já depois de ter tocado a sineta que pôs fim ao primeiro round – o que levou Holyfield a retaliar. Holyfield foi mantendo sempre vantagem ao longo do combate, defendendo-se bem e atacando fortemente Tyson fruto da sua força – encostou-o várias vezes às cordas, afectando-lhe o equilíbrio, e chegou a atirá-lo ao chão no 6º round. Tyson foi bastante maltratado no 10º assalto, mas resistiu. No 11º assalto, Holyfield atingiu Tyson com vários golpes e atirou-o para as cordas, sendo declarado vencedor pelo árbitro Mitch Halpern. Tyson disse logo que queria a desforra, e novo combate aconteceu no ano seguinte.A 28 de junho de 1997, o público que esgotou a MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Nevada), e os milhões que no mundo inteiro acompanharam pela televisão, assistiram a um dos mais bizarros combates de boxe da história. Holyfield controlou e venceu nos dois primeiros rounds. Aliás, no primeiro assalto, aos 2.19 minutos, Holyfield acertou em Tyson com uma direita que o deixou abananado – mas ele iria ripostar com um golpe nas costelas.No início do segundo assalto, depois de ter sido atingido por uma direita de Mike Tyson, Holyfield ripostou e acertou-lhe um golpe na cabeça, abrindo-lhe o sobrolho direito, que ficou a sangrar. No final desse segundo combate, Tyson foi ter com o árbitro e queixou-se de uma cabeçada de Holyfield no 1º assalto, mas o juiz, Mills Lane, considerou, depois de ver as imagens, que não houve qualquer cabeçada intencional, apenas o habitual encostar de cabeças quando os dois adversários ficam enganchados e agarrados.Mike Tyson entrou ao ataque, cheio de fúria, no terceiro assalto, mas Holyfield esquivou-se aos golpes e defendeu-se bem. Até que, a 40 segundos do soar do gongo para o final desse 3º assalto, aconteceu o inesperado: quando os dois pugilistas se engancharam, a certa altura Mike Tyson debruçou-se sobre Evander Holyfield e mordeu-lhe a orelha direita, arrancando-lhe um bocado de cartilagem. Enquanto Holyfield pulava de dor e praguejava contra o adversário, já com o árbitro a separá-los, Tyson, depois de cuspir o bocado de orelha para o chão do ringue, aproximou-se de Holyfield e ainda lhe deu um golpe.O combate foi suspenso, com o árbitro Mills Lane a ponderar desclassificar Tyson, que argumentou que o sangue que caia da orelha do seu adversário se devia a um murro. Depois de consultado o médico do combate, que observou a orelha de Holyfield, decidiu-se que a luta poderia prosseguir, com Mills Lane a tirar dois pontos a Tyson pelo seu comportamento incorrecto.No recomeço do combate, Mike Tyson voltou a morder Holyfield, agora na orelha esquerda, mas de forma muito menos acentuada, pelo que o pugilista mal se apercebeu desse novo episódio rocambolesco. O terceiro combate durou até ao fim e foi então que, ao sentar-se junto da sua equipa técnica, Holyfield se apercebeu que Tyson o tinha mordido de novo.O árbitro, Mills Lane, desclassificou Mike Tyson e atribuiu a vitória a Evander Holifield, que na conferência de imprensa após o combate gozou com Tyson, afirmando que ele estava a prever ser derrotado com um knock-out, e que por isso teve aquela atuação estranha, para ser derrotado por desqualificação. Já Mike Tyson, diria mais tarde que as dentadas foram uma forma de retaliar face às cabeçadas de Holyfield, que também já o tinha atingido dessa forma no combate do ano anterior.Na sequência do incidente, Tyson ficou um ano sem poder combater e pagou uma multa de 3 milhões de dólares. Mais tarde, a 16 de outubro de 2009, no programa de Oprah Winfrey, Mike Tyson explicou o que se passou, adiantou que estava "furioso" com as cabeçadas que ele lhe tinha dado e também revoltado por Holyfield lhe ter acertado um golpe no sobrolho. Apesar de dizer que "não se sentia culpado" pelo seu comportamento e que já tinha pedido desculpa, embora "não de forma sincera", mas apenas porque tinha sido "pressionado" pela sua entourage e porque era a coisa certa a fazer e o que "as pessoas esperavam", acabou por dizer que se estivesse com Holyfield ia pedir-lhe desculpas sinceras e apertar-lhe a mão. E foi isso que aconteceu dali a alguns dias, quando os dois estiveram juntos no programa da apresentadora americana.Depois disso, os dois já estiveram juntos mais do que uma vez. Uma das últimas ocasiões aconteceu em novembro de 2019, quando se encontraram a propósito da gravação do primeiro episódio de Podcast de Mike Tyson, que decidiu convidar o seu antigo rival. E a história da dentada na orelha voltou à baila, com Holyfield a fazer uma revelação curiosa: "As pessoas continuam a perguntar-me: Como é que foste capaz de perdoar uma pessoa que te mordeu a orelha? E eu respondo: ‘Perdoei porque isso é uma coisa instantânea, do momento. E eu também já mordi um rival. Era novo, foi numa luta que não passou na televisão. Estava quase a sofrer uma comoção devido a uma pancada, perdi a cabeça e mordi-lhe o ombro. Foi algo instintivo, que aconteceu no momento".Holyfield não revelou quem foi o adversário que mordeu, mas garantiu que no dia seguinte ligou-lhe a pedir desculpas. O caso terminou com muitas gargalhadas dos dois pugilistas, com Tyson a provocá-lo: "E naquela altura tu só estavas a lutar por um troféu, não era por 50 milhões de dólares". Holyfield aproveitou ainda para revelar: "Quando eu estava a iniciar a carreira, ao ver as tuas lutas na televisão, a minha mãe dizia-me: ‘Faz como ele que vais ser campeão’. E foi o que eu fiz. Sempre foste uma inspiração para mim". Resta saber se, a haver terceiro combate, desta vez será Holyfield a inspirar-se no estilo Hannibal Lecter de Tyson.