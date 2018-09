A Liga das Nações é a nova prova da UEFA, o organismo máximo do futebol na Europa, que promete revolucionar as pausas internacionais no calendário do futebol e, ao mesmo tempo, oferecer mais uma competição para os adeptos torcerem pelo seu país. Um formato com mini-ligas, subidas e descidas de divisão, playoffs e, no final, um troféu. A possível entrada no Euro 2020 é outro atractivo da competição – e Portugal começou com o pé direito. Saiba o que esperar:

Como funciona?

A prova, aprovada em Março de 2014, divide as 55 federações membro da UEFA em quatro Ligas, de acordo com as respectivas posições no ranking de coeficientes de selecções nacionais da UEFA.

Cada liga terá quatro grupos, sendo que na Liga A estão agrupadas as melhores selecções europeias e na Liga D estão sorteadas as piores selecções do contingente europeu. Portugal está inserido no grupo 3 da divisão superior, juntamente com Itália e Polónia.

Mas aqui entra uma nova particularidade: promoções e despromoções. O último classificado de cada Liga será relegado à Liga inferior à que estava situado à excepção, claro, das selecções que ficarão no fundo da Liga D.

Por sua vez, os primeiros classificados terão à sua espera a promoção para a Liga seguinte. Os vencedores da Liga A discutirão quem será o campeão da Liga das Nações e quem ficará nos restantes lugares do pódio através de uma final four, composta por meias-finais, jogo de apuramento do terceiro e quarto lugar e final.

Os jogos dos grupos da UEFA Nations League serão disputados ao longo de seis jornadas, em forma de "jornadas duplas", durante os meses de Setembro, Outubro e Dezembro de 2018. A fase final da UEFA Nations League, para as equipas que vencerem os quatro grupos da Liga A, está agendada para Junho de 2019.





Os "prós" e os "contras" da Liga das Nações

O objectivo com esta competição é simples: reduzir, ao máximo, os "aborrecidos" amigáveis internacionais, oferecendo uma maior competitividade e uma razão para as selecções utilizarem os seus melhores jogadores – sob risco de poderem ficar para trás relativamente a países rivais.