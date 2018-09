A renovação de contrato com o internacional português por três anos foi anunciada no site oficial dos "dragões".

Sérgio Oliveira renovou contrato com o FC Porto até 2021, anunciaram esta quarta-feira os dragões no seu site oficial. O jogador, de 26 anos, que regressou aos azuis e brancos em 2017/18, depois de já passado pela formação do clube e se ter estreado na equipa principal em 2009, mostrou-se muito feliz.



"É um momento de muito orgulho poder estender o meu contrato com o clube do meu coração, o clube que fez o jogador e a pessoa que sou hoje. Tentarei retribuir da melhor forma possível. É um momento de alegria, porque vês o teu trabalho reconhecido, mas também de maior responsabilidade. A partir de agora estás num patamar diferente. Como jogador, as pessoas já te olham de uma forma completamente diferente e é o momento de se calhar trabalhar ainda mais e não facilitar em nada, porque a responsabilidade é maior", referiu o jogador.



O médio admitiu que o seu percurso "teve alguns percalços" mas que teve a ajuda de pessoas que o aconselharam "da melhor forma possível ao longo deste tempo". Questionado sobre o que mudou desde 2009, Sérgio Oliveira respondeu: "Mudou muita coisa, na altura tinha 17 anos e não tinha sequer maturidade suficiente para lidar com tudo o que se passou naquela altura. Fez parte do meu crescimento, do meu trajecto, mas não me arrependo de nada, estou onde queria estar no dia de hoje. Se demorou mais ou menos tempo, não importa. Se calhar esse tempo foi necessário para moldar os meus comportamentos".



O jogador foi chamado por Fernando Santos para os recentes desafios da Selecção Nacional com Croácia e Itália, tendo somado alguns minutos em ambos: "Trabalho primeiramente para poder jogar aqui e para poder a cada domingo dar o meu máximo e ajudar a equipa. Mas claro que é uma satisfação muito grande seres reconhecido pelo seleccionador e poderes jogar pelo teu país."