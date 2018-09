Carlos Ramos, de 47 anos, arbitrou a final do US Open no sábado. Após três advertências levou Serena Williams a ser multada em 17 mil dólares, o que lhe valeu um perfil feito pelo The New York Times.

Considerado um profissional "firme", é um dos árbitros oficiais de ténis mais experiente, tendo já arbitrado seis finais do Grand Slam e a decisão dos Jogos Olímpicos de 2012. Na tarde de sábado, uma acesa troca de palavras entre o árbitro e a tenista norte-americana – que foi derrotada pela japonesa Naomi Osaka por dois sets a zero – dividiu opiniões.



Nos momentos finais do jogo, Carlos Ramos advertiu a tenista por estar a receber instruções do seu treinador, o que não é permitido pelas regras. Serena Williams ficou furiosa pela penalidade e partiu a raquete, o que se traduziu numa segunda advertência. Para terminar, avançou para o árbitro de dedo no ar, atirando acusações como "está a atacar o meu carácter", "é um mentiroso", "como se atreve a insinuar que eu estava a fazer batota?" e "roubou-me um ponto, é um ladrão". Estas acusações valeram-lhe a terceira advertência – que lhe custará 17 mil dólares – e um jogo de penalidade.

No dia seguinte ao confronto, o jornal norte-americano juntou opiniões relativas à atitude de Carlos Ramos. Algumas críticas defendem que poderia ter evitado toda a situação – por exemplo, quando sancionou a tenista por ter falado com o seu treinador, poderia apenas feito uma chamada de atenção, um "aviso suave".