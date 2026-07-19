Trump chegou de helicóptero a East Rutherford para assistir à final do Mundial. Presidente vai entregar troféu

Imagens divulgadas mostram o helicóptero da Marinha dos EUA a sobrevoar o Estádio MetLife.

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Donald Trump já chegou ao Estádio MetLife, em East Rutherford, nos Estados Unidos, para assistir à final do Mundial 2026, que coloca frente a frente Espanha e Argentina. O Presidente norte-americano tinha anunciado, na terça-feira, que iria marcar presença naquele que é o último jogo da competição.

As imagens divulgadas pela agência Associated Press mostram o helicóptero da Marinha dos EUA a sobrevoar o recinto.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também vai assistir à final a convite de Trump, apesar das tensões diplomáticas entre os dois países. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, junta-se igualmente ao lote de líderes presentes nas bancadas do MetLife.

Já em junho, a FIFA tinha confirmado que Donald Trump será o responsável por entregar o troféu ao vencedor da 23.ª edição do Campeonato do Mundo, cuja final está marcada para as 15h00 locais (20h00 em Lisboa).

Do lado argentino, Javier Milei manteve a tradição que o acompanha desde o início do Mundial e optou por permanecer em Buenos Aires. O presidente assistirá ao encontro a partir da residência oficial de Olivos, alegando motivos de superstição.

Na tribuna do MetLife estará também o rei Felipe VI, acompanhado pela rainha Letizia, pela princesa Leonor e pela infanta Sofia, para apoiar a seleção espanhola na decisão do título.