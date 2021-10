Tribunal dá razão ao Belenenses no diferendo com a Belenenses SAD: clube pode sonhar com a 1.ª divisão

O Belenenses deu este sábado conta de uma decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que lhe deu razão no diferendo com a Belenenses SAD.





O tribunal "reconhece que o clube já não é acionista da B SAD, porque a venda da participação social que detinha foi válida".Por isso, segundo o comunicado divulgado pelos azuis do Restelo, "nada impede o clube de constituir uma nova sociedade desportiva para competir no futebol profissional"."Como na altura foi informado, prosseguindo a sua compulsão litigante, a B SAD em 2018 intentou uma ação contra o Clube de Futebol 'Os Belenenses', no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, em que apresentava diversos pedidos que procuravam ligar perpetuamente o Clube à B SAD, impedindo o Clube para todo o sempre de chegar às competições profissionais, impedindo o Clube de constituir nova SAD ou SDUQ e de seguir o seu caminho desde a última divisão distrital até à I Divisão Nacional, baseado no mérito desportivo.Ontem, o Clube foi notificado da Sentença final onde o Tribunal:Reconhece que o Clube já não é acionista da B SAD, porque a venda da participação social que detinha foi válida.Afirma que o nexo identitário entre a B SAD e o Clube já se quebrou definitivamente.Decide que o Clube já não é o clube fundador da B SAD.Decide que a B SAD já não é a sociedade desportiva de futebol do Clube.Decide que o Clube não está condenado a apenas participar nas competições desportivas de futebol profissional através da B SAD.Decide que nada impede o Clube de constituir uma nova sociedade desportiva para competir no futebol profissional, assim consiga o mérito desportivo para lá chegar.Ainda de acordo com a sentença a utilização pela B SAD do nome Belenenses induz em erro os destinatários sobre a identidade e natureza da SAD e configura concorrência desleal.As pretensões da BSAD contra o Clube foram desatendidas em toda a linha, de tal forma que foi a BSAD quem foi condenada a pagar todas as custas.A Direção do Clube de Futebol "Os Belenenses" sempre esperou por esta decisão, que confirma as teses defendidas pelo Clube, que é de inteira justiça e que não surpreende porque corresponde à leitura correta da lei e dos factos.A Direção do Clube de Futebol "Os Belenenses" continuará a executar as decisões dos sócios tomadas em Assembleia Geral, a defender o projeto desportivo e o património material e imaterial do Clube, instituição de utilidade pública fundada em 1919, num banco de jardim da Praça Afonso de Albuquerque.Com a Certeza de Vencer!"