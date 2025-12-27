Treinador espanhol e três filhos morrem em naufrágio na Indonésia

Fernando Martín tinha 44 anos e orientava o Valencia B feminino
O futebol espanhol está de luto com a notícia de uma morte trágica. Fernando Martín, antigo jogador e atual treinador da equipa B feminina do Valencia, morreu aos 44 anos, vítima de um naufrágio, perto da ilha de Padar, na Indonésia. Além do técnico espanhol, três dos seus filhos, todos eles menores, também acabaram por morrer.
De acordo com as informações veiculadas pela imprensa espanhola, na embarcação, que naufragou na sexta-feira, seguiam 11 pessoas e 7 foram resgatadas com vida, entre elas, Andrea Ortuño, mulher de Fernando Martín, e uma das filhas do casal. O barco sofreu uma avaria e virou devido à forte ondulação.
Em declarações à 'EFE', Enrique Ortuño, sogro de Fernando Martín, explicou com maior detalhe o ocorrido, depois de entrar em contacto com a filha.
"A minha filha e uma das minhas netas foram lançadas ao mar, porque estavam numa zona mais alta. Caíram na água e foram resgatadas, mas os meus outros três netos e o meu genro provavelmente estão presos dentro do barco, que se partiu e afundou rapidamente", relatou.
Depois de terem sido dados inicialmente como desaparecidos, o Valencia emitiu este sábado um comunicado a confirmar a morte de Fernando Martín e de três dos seus filhos.
"O Valencia CF lamenta profundamente o falecimento de Fernando Martín, treinador do Valencia B feminino, e de três dos seus filhos num trágico naufrágio na Indonésia, conforme confirmado pelas autoridades locais. O clube envia as mais sentidas condolências à família, amigos e colegas do Valencia CF neste momento difícil", lê-se na mensagem divulgada pelo Valencia.
