Morreu antigo presidente da Associação de Atletismo do Algarve, Artur Lara Ramos

Lusa 12:29
Notícia foi avançada pelo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

O antigo presidente da Associação de Atletismo do Algarve Artur Lara Ramos morreu na sexta-feira, aos 78 anos, referiu o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário.

Artur Lara Ramos, ex-presidente da Associação de Atletismo do Algarve
Artur Lara Ramos, ex-presidente da Associação de Atletismo do Algarve Ricardo Nascimento

Numa publicação feita no seu perfil da rede social Facebook, José Apolinário manifestou ao seu pesar pela morte de Artur Lara Ramos e recordou o seu legado no atletismo algarvio e nacional, sobretudo com o papel que despenhou como um dos principais impulsionadores do Crosse das Amendoeiras em Flor, prova internacional que se disputou durante várias décadas nas Aldeia das Açoteias, em Vilamoura, no concelho de Loulé.

"Um grande algarvio, natural do Porto, o senhor Atletismo, o homem que pela sua perseverança com a Associação de Atletismo do Algarve fez acontecer o Crosse das Amendoeiras, formou atletas, treinadores e dirigentes, o homem que ao fim de 42 anos de Algarve e de Faro, em conjunto com a equipa autárquica municipal fez acontecer em 2008 a pista de atletismo de Faro", destacou Apolinário, que nesse ano era presidente da autarquia algarvia.

Apolinário lamentou a perda de um "amigo" e de um dos principais atores do altetismo do Algarve e manifestou os pêsames à família de Artur Lara Ramos.

Desconhece-se a data e o local das cerimónias fúnebres.

Morreu antigo presidente da Associação de Atletismo do Algarve, Artur Lara Ramos