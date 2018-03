Javi Calleja comentou a detenção do internacional português sub-21, afirmando que nunca viu um caso como o de Rúben Semedo.

O treinador do Villarreal, Javi Calleja, comentou esta quarta-feira a detenção de Rúben Semedo, que mantém na prisão de Picassent por alegados crimes relacionados com violência, ameaças e armas.



"O que aconteceu com o Semedo é algo anormal, eu nunca vivi nada assim. No balneário, o Rúben era um bom miúdo, nunca pensei que pudesse acontecer algo assim", afirmou, à Rádio Vila-Real.



"Ele estava lesionado. Mas nunca poderíamos suspeitar que fizesse aquilo que fez", considerou ainda o técnico espanhol.



Recorde-se que o internacional português pelo sub-21 está detido desde 19 de Fevereiro, acusado de tentativa de homicídio, ameaças, ofensas, sequestro, posse ilegal de arma e roubo com violência.