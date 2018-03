Presidente do Sporting diz que homólogo arsenalista "adora ser presidente do benfica b [sic]".

A guerra de palavras entre Sporting e Sp. de Braga parece estar longe do fim. Numa publicação na rede social Facebook, o líder dos "leões", Bruno de Carvalho, deixou duras críticas ao hómologo arsenalista, acusando-o de ser "aldrabão" e relacionando-o directamente com o Benfica".



"És um labrego, trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai... Idiota, aldrabão... Adoras ser o Presidente do benfica b... [sic]. Agora faz mais um comunicado...", escreveu Bruno de Carvalho.

A reacção de BdC surgiu depois de um comunicado da equipa do Minho, em que o clube confirmava ter recebido uma transferência de 700 mil euros do Sporting para pagar o passe de Rodrigo Batagglia, mas que o valor em causa não estava correcto.

"Tal quantia só pode ser reveladora de uma de duas coisas: um equívoco ou uma trafulhice. Conhecendo, porém, a postura do Sporting em todo este processo, a conclusão a registar é que o seu responsável máximo ordenou mais uma manobra de diversão, denunciadora da chico-espertice de quem a pratica", lê-se no comunicado bracarense. Segundo o Sp. Braga, "o valor a transferir seria de 828.083,76 euros".