Torun'2021: Portugal (coberto) de ouro no atletismo

Auriol Dongmo, Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona dominaram a competição no lançamento do peso e triplo salto, subiram ao mais alto lugar do pódio e fizeram ouvir "A Portuguesa" na Polónia. É a melhor prestação de sempre de Portugal, que nunca tinha vencido três medalhas de ouro numa competição continental ou internacional de atletismo.

Portugal chegou a Torun, na Polónia, com grandes esperanças, ou não fosse esta a segunda maior delegação de sempre para um Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta, com 16 atletas. E não eram atletas quaisquer - entre eles estavam dois líderes europeus e uma top-3 em 2021. Auriol Dongmo, Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona cumpriram o favoritismo e conseguiram a melhor prestação de sempre de Portugal, com três medalhas de ouro, colocando o país no segundo lugar do pódio no "medalheiro", apenas atrás da Holanda.

Ao todo, são já 27 as medalhas conquistadas por Portugal nos Europeus de Pista Coberta em atletismo. Mais de metade - 15 - são de ouro, a que se juntam 9 medalhas de prata e 3 de bronze, fazendo do país o 18.º mais bem sucedido na prova, atrás de países já extintos como a União Soviética, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental e a Checoslováquia.

Com os três ouros de Torun, Portugal igualou o seu campeonato com mais medalhas até ao momento, as mesmas três de 1998 e 2002, mas fê-lo sempre no degrau mais alto do pódio - algo inédito até hoje. Em Valência, Portugal conseguiu um ouro (Rui Silva, nos 1500 metros) e duas pratas (Fernanda Ribeiro nos 3.000 metros e Carlos Calado no salto em comprimento), enquanto que em Viena, Rui Silva voltou a triunfar nos 1500 metros, mas desta vez foi acompanhado por dois segundos lugares: de Naide Gomes, no heptatlo, e de Carla Sacramento, também nos 1500 metros. Esta foi também a maior participação de atletas portugueses, com 18 atletas, seguida por quatro edições com 13 atletas.