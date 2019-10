Como vai sendo habitual, a Federação Portuguesa de Futebol convidou estrelas do futebol nacional para participarem no sorteio de mais uma eliminatória da Taça de Portugal . Esta segunda-feira, a acompanhar a jogadora doAo querer destacar a importância que tem conquistar a prova rainha do futebol português, o ex-central internacional português disse também ter ganho a Taça de Portugal... no estrangeiro. Tonel venceu duas Taças de Portugal e duas Taças da Croácia. "São momentos que nos marcam para sempre. Tive oportunidade de ganhar Taças de Portugal fora do país, mas não é a mesma coisa. Ganhando no nosso País, sem dúvida que tem outro sabor", disse o antigo jogador.Os dois futebolistas tiraram, depois, as bolas que ditaram a sorte da quarta eliminatória da prova. O FC Porto vai receber o Vitória de Setúbal e o Benfica vai visitar o Vizela.Sporting de Braga e Gil Vicente protagonizam o outro embate entre equipas do principal escalão, enquanto o Alverca, do CP e que eliminou o Sporting, detentor do troféu, vai visitar o Rio Ave.Famalicão e Moreirense vão receber Académica e Mafra, ambos da II Liga, enquanto Santa Clara e Belenenses SAD vão jogar no terreno de Leixões e Desportivo de Chaves, também do segundo escalão.O Paços de Ferreira, tal como o Benfica, vai defrontar uma equipa do CP, mas em casa, frente à Sanjoanense, quarta colocada da Série B.Académico de Viseu e Feirense vão disputar uma vaga nos 'oitavos', no único encontro entre equipas da II Liga, enquanto o Varzim vai receber o Loures, do CP, e o Farense visitar o Sertanense, também do terceiro escalão.Entre as 16 equipas presentes na próxima fase vão estar quatro emblemas do CP, uma vez que o sorteio ditou jogos entre o Sintra Football, que afastou o Vitória de Guimarães da prova, e o Marinhense, entre o Pedras Salgadas e o Canelas 2010, entre o Sporting Espinho e o Arouca e entre o Anadia e Beira-Mar, vencedor da prova em 1998/99.Com Lusa