Jorge Jesus tem saudades de Portugal, mas não conta regressar a casa nos próximos tempos. O treinador do Flamengo só pensa em conquistar a Taça Libertadores e sagrar-se campeão no Brasileirão."Eu estou super-feliz no Flamengo, tenho sido muito bem tratado aqui. A minha forma de estar vai ser defender o Flamengo a 100% por cento, até ao último dia em que tiver contrato, tem sido sempre assim por todos os clubes por onde passei. Tenho muito orgulho no meu país, em ser português, mas hoje estou muito bem no Brasil", considerou o técnico."Não tenho objetivos de regresso a Portugal. Aliás, acho que dificilmente eu vou regressar a Portugal... O meu foco é o Flamengo, por isso que aceitei esta proposta. Já disse aos dirigentes do Flamengo, tinha o sonho de chegar à final da Libertadores, agora vamos trabalhar para a conquistar e para sermos campeões do Brasil. Tudo o resto não faz parte dos meus planos", garantiu.