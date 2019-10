das ressonâncias magnéticas que fiz no domingo, na Austrália, descobrimos pequenas coisas nos tendões, mas nada de mais. Vimos que a lesão do meu ombro piorou um pouco. Agora, juntamente com a KTM, estamos a tentar decidir o que fazer, também para o futuro", escreveu o piloto português na página oficial da KTM nas redes sociais.









O piloto português da KTM, Miguel Oliveira, tem o resto da época de MotoGP em risco depois de uma queda o ter obrigado a falhar o GP da Austrália devido a dores na mão.O incidente aconteceu durantes os treinos livres em Phillip Island e, esta terça-feira, Miguel Oliveira esclareceu a gravidade da lesão nas redes sociais."DepoisApós o GP da Austrália, o piloto português da Tech3 situa-se em 17.º no campeonato, com 33 pontos conquistados. Restam apenas duas provas no calendário de 2019: o GP da Malásia, em Sepang já no próximo fim de semana, e o GP de Espanha, em Valência, no fim de semana de 15 a 17 de novembro.