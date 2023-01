Tenista Naomi Osaka está grávida do primeiro filho

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Venceu quatro vezes o Grand Slam, chegou a ser o número um do ténis mundial, mas agora prepara-se para arrumar as raquetes (apenas por uns meses). A tenista Naomi Osaka revelou que está à espera do seu primeiro filho.







REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I — NaomiOsaka????? (@naomiosaka) January 11, 2023

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Nos últimos dias, a atleta de 25 anos acabou por ser alvo de alguns rumores menos felizes depois de ter desistido do Open Austrália, competição que chegou a vencer duas vezes. Uma vez que é uma das tenistas mais bem pagas do mundo, os fãs da modalidade começaram a questionar a carreira da japonesa.A atleta inicialmente optou por não falar aos jornalistas o que aumentou as suspeitas mas agora, através das redes sociais, decidiu revelar que afinal a sua desistência nada teve a ver com as suas capacidades dentro de campo."Mal posso esperar para voltar à competição mas vou ter que fazer uma pequena atualização à minha vida para 2023", escreveu a atleta.Nos próximos tempos Naomi Osaka deverá estar dedicada à maternidade mas a tenista garante que quer voltar aos campos já no próximo ano, a tempo de competir no Open Austrália 2024, que acontecerá em janeiro.