João Félix emprestado ao Chelsea

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Chelsea oficializou esta quarta-feira o empréstimo de João Félix, que chega a Londres emprestado pelo Atlético Madrid até ao final da época.





O clube inglês pagou 11 milhões de euros à equipa espanhola pelo empréstimo, responsabilizando-se ainda pelo pagamento integral dos salários do jogador nos próximos meses. Antes de se mudar para Londres, Félix renovou com o Atlético Madrid até 2027.O internacional português, de 23 anos, chega a Londres à procura de uma utilização regular, algo que não tem tido sob o comando técnico de Diego Simeone desde que chegou a Madrid em 2019, vindo do Benfica. A relação de João Félix com o treinador argentino estava, segundo a imprensa internacional, bastante desgastada, não obstante os constantes elogios públicos que Simeone teceu ao português nos últimos tempos.