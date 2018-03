Há quatro anos, era o nº 1142 do ranking – hoje está no top 200. Gonçalo Oliveira foi, em 2017, o tenista com mais torneios e vitórias: à frente do espanhol, nº 1 mundial.

Era quase impossível que Gonçalo Oliveira não fosse tenista. Tinha nascido há 5 minutos, no Porto, quando o pai, também jogador, lhe pôs uma raqueta na mão. Tanto os avós como o pai tinham courts em casa, e com 3 anos já disputava torneios de miniténis aos fins-de-semana. Com 4 anos esteve no Masters de Lisboa, no Pavilhão Atlântico, onde assistiu à vitória do brasileiro Gustavo Kuerten e chegou a trocar bolas com Andre Agassi e Marat Safin. E foi aí que decidiu: "É isto que eu quero fazer."



Mudou-se com o pai, Abílio Oliveira, tenista nas décadas de 70 e 80, para os EUA. Tinha 4 anos e foi para a academia de Harry Hopman, na Flórida (o pai tinha lá vivido e treinado durante 15 anos). Aos 6 anos, e como ele tinha dificuldades em falar português, mudaram-se para o Brasil, onde viveram 10 meses em Itaparica (Bahia), seguindo -se a Republicana Dominicana. Ficou lá nove anos e dedicou-se aos desportos aquáticos: vela, windsurf, caiaque e mergulho.



Em 2010, com 15 anos, já depois de ter regressado a Portugal (a família abriu um hotel no Algarve), começou a percorrer o circuito europeu dos torneios de ténis com o pai, numa autocaravana. Entrava nos mais pequenos, em que uma vitória num jogo pode valer menos de 200 euros. Em Janeiro de 2014, era o nº 1142 do ranking mundial, mas actualmente é o nº 194 – no último ano subiu 287 lugares.



O ano de 2017 foi de recordes e Gonçalo Oliveira entrou para a história como um dos dois tenistas com mais vitórias: foram 84 (tantas quantas as do russo Ivan Nedelko), mais 17 do que o nº 1 mundial, Rafael Nadal. No total, entre pares e singulares, disputou 224 jogos (84v/43d em singulares, 66v/31d em pares). Foi ainda o tenista que entrou em mais torneios: 49, em locais tão diferentes como Lima (Peru), Santiago do Chile, Porto, Sevilha, Hammamet (Tunísia), Buenos Aires, Rio de Janeiro, Nova Iorque, Sibiu (Roménia) ou Cornaiano (Itália).



"Encaro bem a pressão"

Gonçalo jogou no dia de Natal em Hong Kong e a 1 de Janeiro na Tailândia. Falou com a SÁBADO desde Banguecoque (via WhatsApp), onde chegou aos oitavos-de-final em singulares e à final em pares (fez dupla com o checo Zdenek Zolar) do torneio Challenger.



O tenista português passou 48 das 52 semanas de 2017 em competição. Mas esse calendário sobrecarregado não o afecta: "Gosto imenso de competir. É um vício e encaro bem qualquer tipo de pressão. É bom dizeres a ti próprio que tens de ganhar." Explica ainda que muitas vezes vai aos torneios com o intuito de "treinar em situações de competição", até porque isso poderá ser bom para se adaptar aos fusos horários. "Ainda sou jovem para não poder jogar todos os dias. E não gosto de passar semanas a treinar", diz.

Teve também a sorte de quase não ter lesões. "Felizmente, as que foram aparecendo consegui recuperá-las enquanto competia." Sem fisioterapeuta ou massagista particular, aproveita os dos torneios, que "são todos bons". "Conheço muito bem os sinais do meu corpo, e se me sentir algo cansado abrando o ritmo."



Gonçalo foi desde sempre treinado pelo pai, mas garante que nunca houve desgaste ou problemas na relação: "Sabemos bem a diferença das coisas." Estreou-se num torneio do circuito internacional no Porto (em 2010, com 15 anos) e conseguiu a primeira vitória em Orense, em 2011 – bateu o espanhol Hasier Pastor. Quatro anos depois (Setembro de 2015), conquistou o primeiro título, ao derrotar Clement Geens na final do Future de Arlon, na Bélgica – o prize money do campeão é de 1.200 euros (por comparação, o vencedor do Estoril Open recebe 85 mil euros, e o do Open dos EUA arrecada 3,2 milhões).



Nos primeiros cinco anos da carreira, só jogou torneios Future (a categoria mais baixa do circuito) e admite que nessa fase "normalmente perde-se dinheiro". "Quando se passa para os Challenger já dá para equilibrar a parte financeira. E quando se chega aos ATP [nos quais estão os melhores do mundo] já se começa a poder amealhar algum dinheiro".



Segundo o site de estatísticas Sofa-Score, Gonçalo Oliveira recebeu, em 2017, 11 mil euros de prize money (no total da carreira, são 96 mil). Ele não quis revelar se esses valores dão para cobrir as despesas e ainda obter lucros, mas admite: "Na maior parte dos torneios em que participo, a organização paga os hotéis. Os meus custos são com viagens e alimentação."



Devido ao ranking, prefere apostar mais nos Challenger do que nos ATP, porque assim não precisa de disputar o qualifying. "E dá-me a possibilidade de jogar singulares e pares." Aliás, a maior parte dos torneios que venceu na carreira foi em pares (22, contra seis em singulares). "Não tenho nenhum parceiro especial. Normalmente mudo a cada semana. Gosto de jogar com os meus amigos e dou--me bem com toda a gente."



No Verão de 2017, ao subir para nº 242 no ranking, e devido a algumas desistências, realizou um sonho: chegar a um Grand Slam (os principais torneios mundiais, Open dos EUA e da Austrália, Roland Garros e Wimbledon). "Adorei a semana que passei em Nova Iorque, a jogar, a treinar e a ver bom ténis na companhia do meu pai", diz Gonçalo, que foi eliminado na primeira ronda do qualifying pelo português Gastão Elias.



Esta quarta-feira, 10 de Janeiro, voltou a jogar um Grand Slam (entrou no qualifying do Open da Austrália, mas o resultado só foi conhecido depois do fecho desta edição). No final de Dezembro, em declarações ao jornal O Jogo, o pai de Gonçalo não escondia a ambição: "Queremos superar o qualifying em Melbourne e poder enfrentar o Rafael Nadal. Pode soar mal, mas trabalhamos para que o Gonçalo seja um jogador de topo." À SÁBADO, o tenista mostrava-se mais comedido: "Quero melhorar a minha qualidade e vou tentar chegar o mais longe possível."



"Visito as cidades onde jogo"

No último ano, Gonçalo percorreu mais de 90 mil km em viagens e disputou torneios em 18 países. Mas ele não se chateia com essa vida de saltimbanco: "Gosto de viajar. Chego a um torneio, estou lá uma semana, quero ganhar e partir para outra, conhecer outro sítio."



"Sempre que possível gosto de visitar as cidades onde jogo", diz Gonçalo, que destaca Veneza, Viena, Roma e Rio de Janeiro – tem no Facebook fotos tiradas em Times Square, nas termas de Budapeste, nas praias do Rio de Janeiro ou até com Ana Karla Suarez, bailarina principal do videoclipe Bailando, de Enrique Iglesias. Aliás, o tenista, que sabe tocar piano e saxofone, gosta de dançar: "Danço bachata, salsa, merengue, reggaeton. Adoro música latina, não se ouve outra coisa no meu quarto."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 715, de 11 de Janeiro de 2018.