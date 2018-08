Recorde-se que Dias Ferreira e José Maria Ricciardi são dois dos sete candidatos às eleições do Sporting, que vão ter lugar no próximo dia 8 de Setembro.

Depois de ter sidopor Dias Ferreira, por ter faltado a um debate com o advogado na Sporting TV, a campanha de José Maria Ricciardi reagiu, garantindo que "a campanha do Dr. Dias Ferreira estava devidamente informada da impossibilidade física do candidato estar presente no debate".E deixou mais algumas farpas: "Medo do Dr. Dias Ferreira? Esse senhor tem a característica de andar permanentemente a pôr-se em bicos de pés. Ter medo do Dr. Dias Ferreira é uma verdadeira anedota. Não damos explicações de uma história fabricada pelo Dr. Dias Ferreira que é ridícula e mentirosa."