Líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, explica confronto verbal com ex-assessor jurídico do Benfica.

O líder da claque do FC Porto Super Dragões, Fernando Madureira, garante que aproveitou o facto de se ter cruzado com o antigo dirigente do Benfica Paulo Gonçalves para "lhe dizer na cara" tudo o que pensa. O confrontou deu-se num restaurante na Foz, no Porto, quando o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica se encontrava a almoçar com o filho e o compadre. "Pira-te mas é, põe-te a andar. Pagas as contas?", ouve-se Fernando Madureira a Paulo Gonçalves num vídeo publicado pelo Record.



"Nada de especial se passou. Ia almoçar com a minha esposa e vi aquela figura. Perguntei-lhe se não tinha vergonha de estar ali. Acusado em processos de corrupção a funcionários judiciais, árbitros, jogadores... Disse-lhe que ele e o dono dele deviam estar no Linhó a comer da marmita. Depois voltei para a mesa. Ele não reagiu, ficou impávido e sereno. Aproveitei para lhe dizer na cara o que tinha para lhe dizer", contou "Macaco" ao Record.



Já à CMTV, Madureira explicou que o comunicado emitido pelos Super Dragões foi uma bicada ao Benfica. "Esse comunicado foi uma sátira, um comunicado que o clube do Paulo Gonçalves fez quando aconteceu o E-toupeira. É uma réplica desse comunicado, feito para gozar com eles", confirmou.

Expressões como "não teve conhecimento ou participação nos actos que são imputados" surgem no texto da claque, mas também no documento dos "encarnados" a pedir a abertura da fase de instrução do processo, onde se lê "a Benfica SAD não teve conhecimento ou participação nos atos que são imputados a Paulo Gonçalves".



(notícia atualizada às 22h24 com a explicação do comunicado dos Super Dragões)