Fernando Madureira foi fotografado a abordar o ex-assessor jurídico dos encarnados.



O líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, mais conhecido como 'Macaco', foi apanhado a abordar Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, num restaurante na Foz, no Porto.



'Macaco' foi fotografado a falar com Paulo Gonçalves enquanto este estava sentado à mesa do restaurante.



Ao que o CM conseguiu apurar, Fernando Madureira terá abordado Paulo Gonçalves no âmbito das acusações no processo E-Toupeira.



Paulo Gonçalves não respondeu a Madureira que acabou por abandonar o restaurante.