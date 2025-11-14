Sudakov é dispensado da seleção da Ucrânia devido a sobrecarga na anca

Vai prosseguir a recuperação com junto do departamento médico do Benfica

O internacional Georgiy Sudakov foi dispensado da seleção da Ucrânia "devido a uma sobrecarga muscular da anca esquerda", informou esta sexta-feira o Benfica, clube do jogador.



Sudakov regressa ao Benfica mais cedo David Cabral Santos

Ainda de acordo com os encarnados, o médio ucraniano vai "prosseguir a recuperação com o departamento médico" do clube lisboeta.

Sudakov, contratado nesta época pelo Benfica, foi suplente não utilizado na quinta-feira, no jogo do grupo D de apuramento para o Mundial no qual os ucranianos foram goleados em Paris pela França (4-0).

Na última jornada de apuramento, a Ucrânia recebe em Varsóvia a Islândia, num jogo que discute diretamente o segundo lugar do grupo e o acesso ao 'play off' para o Mundial2026, com a França já apurada, como vencedora do grupo.

O internacional ucraniano, de 23 anos, assinou pelo Benfica no final de agosto e disputou 14 jogos pelas 'águias', tendo três golos marcados e duas assistências.

O Benfica volta a jogar na próxima sexta-feira, dia em que defronta fora o Atlético, equipa da Liga 3, no Estádio do Restelo (20:30), em jogo quarta eliminatória da Taça de Portugal.