Sábado – Pense por si

Desporto

Lenny Wilkens (1937-2025), uma lenda da NBA

Ricardo Santos
Ricardo Santos 14:44

Entrou para o Hall of Fame como jogador e treinador de basquetebol, foi campeão olímpico pelos EUA e, internamente, com os Seattle Supersonics, esteve ligado à NBA durante mais de 50 anos e abriu caminho aos jogadores negros na modalidade.

Leonard Randolph Wilkens nasceu e cresceu em Brooklyn, Nova Iorque. O pai morreu quando tinha cinco anos, foi criado por uma mãe católica, de origem irlandesa, que teve no filho uma preciosa ajuda para tomar conta dos restantes três filhos. Os campos de basquetebol do bairro foram um escape para a vida familiar, tornando-se figura conhecida dos jogos de rua. Tinha como vizinho o jogador de basebol, Jackie Robinson, o primeiro negro a jogar profissionalmente nos EUA e a interação com a lenda do desporto veio a ser bastante útil num futuro próximo.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Incompreensível

O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.

Menu shortcuts

Lenny Wilkens (1937-2025), uma lenda da NBA