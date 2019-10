O Sporting venceu esta quinta-feira o Rosenborg, da Noruega, em jogo a contar para a 3.ª jornada da Liga Europa, realizado no Estádio Alvalade XXI.O único golo da partida, da autoria dos "leões", foi marcado por Yannick Bolasie aos 70 minutos, após ressalto na defesa norueguesa.Com a vitória, o Sporting é 2.º no Grupo D, com 6 pontos, e continua a depender apenas de si para se apurar para os 16-avos da competição. No outro jogo do grupo, PSV Eindhoven e LASK Linz empataram a zero.O Vitória de Guimarães, a outra equipa a entrar em campo às 20h, chegou a surpreender e estar a vencer no Emirates Stadium mas acabou por perder 3-2 com o Arsenal, em Londres.Com a derrota, os vimaranenses continuam no último lugar do Grupo F, enquanto o Arsenal é líder, com 9 pontos.Nos outros dois jogos com equipas portuguesas, o FC Porto empatou frente aos escoceses do Rangers, enquanto o Sporting de Braga foi à Turquia vencer o Besiktas por 2-1.