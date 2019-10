O chamado golaço, com a assinatura do artista Luis Díaz . Remate colocado do colombiano que deixa o @FCPorto na frente do marcador neste duelo ante o @RFC_Official. pic.twitter.com/DEwp85mdok — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) October 24, 2019

O FC Porto empatou esta quinta-feira com o Rangers, da Escócia, em jogo da 3.ª jornada da Liga Europa, realizado no Estádio do Dragão.Com Corona na defesa, Uribe no meio campo e Zé Luís e Marega na frente, os "dragões" chegaram à vantagem ainda na primeira parte com um golo do colombiano Luis Diaz, aos 36 minutos.A resposta do Rangers viria ao fechar da primeira parte, aos 44 minutos, com Morelos a bater Marchesin para o empate.O resultado não mudou mais e o FC Porto fecha a terceira jornada no 3.º lugar do Grupo G, com os mesmos pontos do Rangers e menos dois que o líder, Young Boys. O Feyenoord, que perdeu frente aos suíços no outro jogo do grupo, é último com 3 pontos.No outro jogo com portugueses em campo, o Sporting de Braga venceu o Besiktas em solo turco por 2-1 e é líder do Grupo K, com 7 pontos. O Wolverhampton, dos portugueses João Moutinho, Ruben Neves e Nuno Espírito Santo, venceu o Slovan de Bratislava, e está em segundo no grupo, com 6 pontos.