O jogo entre os clubes portugueses esteve empatado zero a zero grande parte do jogo até Bruno Gaspar fazer o primeiro da partida.

Após um jogo empatado a zero durante a primeira parte, Bruno Gaspar quebrou o jejum do marcador com uma assistência de Diaby aos 57 minutos, no jogo da 15.ª jornada da I Liga. Seguiu-se o jovem Miguel Luís com um golo dentro da área aos 81.



O Belenenses ainda conseguiram reduzir para 2-1 com um golo de Fredy no final da partida.



As equipas defrontaram-se no Estádio José Alvalade em Lisboa, num jogo da jornada que só ficará concluída no final desta noite, depois de o líder FC Porto jogar com o Desportivo das Aves.